​Президент Армении поддержал идею разместить миротворцев в Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Армения не против размещения миротворцев в зоне карабахского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент Армении Серж Саргсян в интервью Deutsche Welle, отвечая на вопрос, почему армянская сторона не желает разъединения вооруженных формирований противоборствующих сторон миротворцами, например, российскими.

"Мы изъявляли готовность подписать соответствующий документ, который бы предусматривал всеобъемлющее урегулирование этого конфликта, в том числе и присутствие миротворцев между нашими двумя сторонам", - заявил президент Армении.

"Мы никогда против этого не высказывались, но считаем, что этот конфликт должен быть в целом и окончательно решен", - сказал Саргсян.

В качестве оптимального формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта Саргсян назвал Минскую группа ОБСЕ.