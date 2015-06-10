Президент Армении обсудил с генсеком Социнтерна нагорно-карабахское урегулирование

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян принял генерального секретаря Социнтерна Луиса Айялу. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи стороны обсудили угрозы миру и стабильности в регионе, процесс нагорно-карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что Л. Айяла находится в Армении для участия в заседании группы Социнтерна по СНГ, Кавказу и Черноморскому бассейну. На заседании обсуждались и вопросы демократии и конфликтов в регионе. В нем также приняли участие заместитель председателя Социал-демократической партии Азербайджана (СДПА) по правам человека Саляддин Аллахвердиев и заместитель по агитационно-пропагандистским вопросам Яшар Асадов.