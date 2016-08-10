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    Пресс-секретарь президента Турции: От урегулирования нагорно-карабахского конфликта больше всего выиграет Армения

    Ибрагим Калын: Азербайджан, Армения и Турция легко реализуют связи в регионе

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "Сегодня состоится визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву. Мы думаем, что это положительный ход событий, и он может стать позитивным шагом для отступления Армении с оккупированных регионов".

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, касаясь значения создания формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Россия.

    Он сказал, что этот подход является значимым шагом на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта с точки зрения связей между тремя странами: "В случае реализации вопроса, это поможет Азербайджану, Армении и Турции более легко реализовать связи в регионе.

    Надеемся, что вскоре после урегулирования нагорно-карабахского конфликта мы станет свидетелями развития. В регионе очень много работ, с которыми нужно справиться. От урегулирования нагорно-карабахского конфликта и нормализации связей с Турцией больше всего выиграет Армения. Иногда, диаспора и пр. смотрят на события с узкой призмы. Если они посмотрят на происходящее иначе, то поймут, что как азербайджанцы, так и армяне смогут воспользоваться данным процессом. Этот формат внесет в процесс значительный вклад". 

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