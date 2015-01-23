Пресечена попытка диверсии со стороны Вооруженных сил Армении, уничтожены двое армянских военослужащих

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Армянские диверсионно-разведывательные группы пытались перейти линию соприкосновения войск. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

"Благодаря бдительности наших подразделений Вооруженных сил, своевременном обнаружении ими противника и принятия предупредительных мер, в результате интенсивной перестрелки армяне понесли потери и вынуждены были отступить.

По первым официальным данным противника убиты лейтенант Карен Галстян и рядовой Артак Саркисян", - говорится в заявлении.

Минобороны заявляет, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь: "Азербайджанские солдаты полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта и готовы пресечь любую диверсию врага".