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    Пресечена попытка диверсии со стороны Вооруженных сил Армении, уничтожены двое армянских военослужащих

    В результате интенсивной перестрелки армяне понесли потери и вынуждены были отступить

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Армянские диверсионно-разведывательные группы пытались перейти линию соприкосновения войск. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

    "Благодаря бдительности наших подразделений Вооруженных сил, своевременном обнаружении ими противника и принятия предупредительных мер, в результате интенсивной перестрелки армяне понесли потери и вынуждены были отступить.

    По первым официальным данным противника убиты лейтенант Карен Галстян и рядовой Артак Саркисян", - говорится в заявлении.

    Минобороны заявляет, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь: "Азербайджанские солдаты полностью контролируют оперативную обстановку по всей линии фронта и готовы пресечь любую диверсию врага".

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