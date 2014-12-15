Пресечена организация незаконных туристических поездок в Карабах со стороны канадской туристической компании

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Азербайджана в Канаде предприняло необходимые меры в связи с организацией незаконных туристических поездок на оккупированные территории Азербайджана компанией ToursbyLocals, главный офис которой находится в городе Ванкувер (Канада). Об этом сообщил Report исполняющий обязанности руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

В результате предпринятых мер пресечена организация незаконных туристических поездок на оккупированные территории Азербайджана компанией ToursbyLocals. Также вся информация, связанная с незаконными турами, удалена с интернет-ресурсов компании.

"Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана находится в центре внимания МИД Азербайджана и дипломатических представительств, которые постоянно ведут работу с целью пресечения подобных незаконных действий", - заявил Х.Гаджиев.