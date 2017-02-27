Премьер Турции: Ходжалы - общая боль тюркской нации

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым разместил в микроблоге в соцсети Twitter заявление в связи с 25-й годовщиной Ходжалинского геноцида, передает Report со ссылкой на Anadolu.

«Чту память жертв соотечественников, ставших жертвами зверств армянских банд в городе Ходжалы», - написал глава турецкого правительства.

Йылдырым подчеркнул, что боль трагедии, имевшей место 26 февраля 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы несоизмерима. «Эта резня – общая боль тюркской нации», - отметил премьер Турции.