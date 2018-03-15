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    Премьер Турции: Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана, Турция примет меры

    В карабахском вопросе Турция находится рядом с Азербайджаном

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Карабахский вопрос - правое дело Азербайджана. В вопросе решения данного конфликта Турция находится рядом с Азербайджаном".

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

    "Международные организации также поддерживают справедливую позицию Азербайджана в этом вопросе. Если находящиеся в Карабахе террористы представят угрозу для Азербайджана или Турции, мы можем принять ответные меры", - подчеркнул премьер-министр Турции.

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