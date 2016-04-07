Премьер РФ: Урегулированием в Карабахе должны заниматься дипломаты

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Россия надеется на соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, урегулированием должны заниматься дипломаты, а не военные".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся с визитом в Ереване.

"Конечно, мы не могли сегодня не обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха. Я обсуждал ее и с премьером, вечером планирую обсудить ее с президентом страны. Ситуация вне всякого сомнения вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Надеемся, что будет соблюдаться режим прекращения огня, и надеемся, что возобновится политический процесс, чтобы урегулированием занимались дипломаты, а не военные", - сказал Медведев.