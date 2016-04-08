Медведев: Для России одинаково важны отношения с Азербайджаном и Арменией

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Для России одинаково важны отношения с Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Медведев отметил, что между Москвой и Баку развиваются отношения стратегического партнерства, "у наших стран есть масса проектов - в экономической, гуманитарной сфере, масса политических вопросов".

"Очевидно, что нынешний визит нужно использовать по максимуму для этих целей. Конечно, сейчас не самая простая ситуация, к сожалению, мы имеем обострение нагорно-карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном. Не скрою, эта ситуация нас сильно волнует. Для нас отношения с двумя государствами исключительно важны. В то же время мы привержены, как участники Минской группы и как ответственное государство, постоянный член Совета Безопасности, тем подходам, которые были сформулированы на уровне Организации Объединенных Наций", - сказал Медведев.

Премьер надеется на установление устойчивого мира в зоне карабахского конфликта. РФ будет делать все для урегулирования, сказал глава правительства.