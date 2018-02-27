Премьер-министр: Я вновь осуждаю тех, кто совершил Ходжалинский геноцид

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Я вновь осуждаю тех, кто совершил Ходжалинский геноцид".

Как сообщает Report, об этом на расширенном заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он напомнил, что 26 февраля с Ходжалинского геноцида прошло 26 лет: "Там были зверски убиты сотни наших азербайджанских братьев и сестер. Очень жаль, что мир, в том числе Запад, не отказывается от двойных стандартов. Примером этому может быть решение, принятое в голландском парламенте по поводу событий 1915 года. Пусть сначала оглянутся на свою историю. В истории самое худшее досье в данном вопросе относится к тем, кто выступает против Турции.

В нашей истории мы не прибегали к колониализму, не совершали геноцида. Пусть никто не смешивает славную историю Турции с темной историей своего государства. С нашей памяти не стерлось то, что произошло в Боснии и Герцеговине в 1990-х годах".