Премьер-министр Турции: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе уважения территориальной целостности Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ "Южный Кавказ занимает важное место с точки зрения мира, безопасности и процветания всего нашего региона. Однако он по-прежнему дестабилизирован и ослаблен существующими тут конфликтами". Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу, выступая в рамках 70-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он с сожалением отметил, что конфликты на Южном Кавказе по-прежнему остаются неразрешенными.

А. Давудоглу заявил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть решен на основе уважения территориальной целостности Азербайджана: "Мы полны решимости продолжать наши усилия по содействию мирному урегулированию этих конфликтов на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ Азербайджанской Республики. То же относится и к Грузии, где мы поддерживаем единство, территориальную целостность и суверенитет этой страны".