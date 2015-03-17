Премьер-министр: Позиция Армении в решении карабахского конфликта приводит к затягиванию процесса урегулирования

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Очень жаль, что в прошлом году переговоры на пути решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта остались безрезультатны. Позиция Армении в данном вопросе приводит к сохранению и неизменности нынешнего статуса-кво и затягиванию решения конфликта на неопределенное время".

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде, выступая в парламенте с отчетом о деятельности Кабмина на 2014 год

По его словам, учитывая это, президент страны, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев постоянно держит в центре внимания вопросы, связанные с усовершенствованием строительства армии, оснащением ее современным оружием, улучшением социального благосостояния военнослужащих: "Достойный отпор, данный врагу, совершающему диверсии на линии соприкосновения войск, показывает высокую боевую готовность азербайджанской армии.

Думаю, что все госорганы, в том числе различные структуры и общества должны постоянно держать в центре внимания вопросы, касательно созидания в армии. Существует немало примеров, доказывающих данное внимание и заботу. Добровольные пожертвования в Фонд помощи вооруженным силам с каждым годом растут, что является доказательством всенародной поддержки нашей армии".