Премьер-министр Израиля и глава МИД Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудили нагорно-карабахское урегулирование. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи глава МИД Армении рассказал об усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетил Тель-Авив.