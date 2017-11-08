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    Премьер-министр Израиля и глава МИД Армении обсудили нагорно-карабахское урегулирование

    Эдвард Налбандян 6-7 ноября посетил Тель-Авив© AP Photo/ Ariel Schalit

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян обсудили нагорно-карабахское урегулирование. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в ходе встречи глава МИД Армении рассказал об усилиях сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

    Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 6-7 ноября по приглашению премьер-министра и министра иностранных дел Израиля Биньямина Нетаньяху с официальным визитом посетил Тель-Авив.

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