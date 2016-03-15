Премьер-министр: Армения избегает решения проблемы, а международные структуры демонстрируют несправедливую и противозаконную позицию

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Ежедневно контролируемому Верховным главнокомандующим вопросу строительства армии, а также вопросам укрепления материально-технической базы Вооруженных сил и развития военно-промышленного потенциала постоянно уделяется особое внимание. Основная причина этого связана с нерешенностью армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде, представляя в Милли Меджлисе доклад о деятельности Кабинета министров за 2015-й год.

Премьер-министр заявил, что противоположная сторона вновь затягивает время и избегает решения проблемы, а соответствующие международные структуры демонстрируют несправедливую и противозаконную позицию: "С учетом этого осуществляются важные мероприятия на пути усовершенствования боеспособности и обеспечения армии современным оружием. В последнее время вооруженные силы страны дают достойный отпор военным провокациям оккупанта. В целях улучшения уровня снабжения военнослужащих были сданы новые воинские части и городки, 1500 офицерских семей были обеспечены жильем. Средства, поступившие в Фонд помощи Вооруженным силам от представителей различных слоев общества, также составили более 70 млн. манатов. В целом, на финансирование всех связанных с Вооруженными силами работ выделено 3,3 млрд. манатов".