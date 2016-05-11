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    Премьер-министр Армении прокомментировал вопрос "признания" Ереваном т.н. "НКР"

    Абрамян: Пока необходимости в этом нет

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Признание Нагорного Карабаха пока преждевременно".

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Овик Абрамян.

    Премьер сообщил, что 8-9 мая он посетил оккупированные территории Азербайджана.

    "Пока необходимости в этом нет, и Армения признает, когда придет время", - заявил Абрамян.

    Отметим, 5 мая правительство Армении, обсудив вопрос признания так называемой "Нагорно-карабахской республики", направило его в парламент страны. 

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