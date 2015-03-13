Представители МККК посетили находящихся в заложниках азербайджанцев

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Представители миссии Международного комитета Красного Креста посетили находящихся в заложниках азербайджанцев Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила сотрудник пресс-службы миссии МККК Этери Мусаелян.

Десятое по счету посещение состоялось 12 марта. В ходе посещения состоялся обмен семейными новостями.

Напомним, что азербайджанцы Ш.Гулиев и Д.Аскеров были захвачены в плен армянами в первой декаде июля прошлого года в оккупированном Арменией Кельбаджарском районе. Ш.Гулиев и Д.Аскеров обвиняются сепаратистами в шпионаже, незаконном ношении огнестрельного оружия, похищении человека с применением насилия и убийстве, совершенном на почве национальной ненависти.

Азербайджанская сторона не признает законность суда над Ш.Гулиевым и Д.Аскеровым. МИД Азербайджана отметило, что данный "самопровозглашенный суд не имеет никакой юридической силы".