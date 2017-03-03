Представлен проект "Концепция дальнейшего развития находящихся под оккупацией территорий Азербайджана"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджанском университете архитектуры и строительства состоялась презентация проекта под названием "Концепция дальнейшего развития находящихся под оккупацией территорий Азербайджана" (на примере города Агдам).

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова, министр образования Микаил Джаббаров, Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Эльмира Сулейманова, депутаты и другие официальные лица.

Сначала гости ознакомились с представленной в фойе университета выставкой, связанной с проектом.

Выступившая ректор вуза Гюльчохра Мамедова отметила, что основная цель заключается в демонстрации вклада, который смогут внести студенты при великом возвращении после освобождения оккупированных армянами территорий: "Это – концепция проектирования устойчивого развития Карабаха".

Идейный руководитель проекта, завкафедрой экологии Азербайджанского университета архитектуры и строительства Фаган Алиев сказал, что проект является совместной работой профессорско-педагогического состава и студентов вуза, которые обучаются в группах SABAH.

Затем на примере города Агдам был представлен план восстановительных и созидательных работ, которые проведут в будущем на ныне находящихся под оккупацией территориях.

Заместитель премьер-министра, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов отметил, что подготовив на примере Агдама проект "Устойчивое развитие Карабаха", студенты продемонстрировали дальновидность.

Министр образования Микаил Джаббаров сказал, что данный проект, являющийся результатом продолжительного труда, является не только образцом профессионального подхода, но и примером патриотизма, инициаторства молодежи, которая неравнодушна к касающимся страны важным вопросам.

В своих выступлениях зампред Милли Меджлиса Бахар Мурадова и председатель Общественного объединения "Азербайджанская община нагорно-карабахского региона" Байрам Сафаров высоко оценили проект и восприняли его как месседж миру.