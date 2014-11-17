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    Представители ОБСЕ посетят район, где был сбит вертолет

    На линии соприкосновения войск планируется провести мониторинг

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 18 ноября, близ села Марзили Агдамского района на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении планируется провести мониторинг в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно сообщению, на азербайджанской стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Иржи Аберле и Саймон Тиллер, Петер Сведберг и глава Группы планирования высокого уровня полковник Маркус Уидмер (Швейцария).

    На противоположной стороне мониторинг проведет личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик и его полевые помощники - Христо Христов, Евгений Шаров и представитель Группы планирования высокого уровня полковник Виталий Белоконь (Россия).

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