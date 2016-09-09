Представители МККК в Азербайджане посетили армянского диверсанта

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) 7 сентября посетили армянского диверсанта Арсена Багдасаряна.

Об этом Report сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, встреча прошла в рамках стандартных процедур. То есть, А.Багдасаряну была предоставлена возможность обменяться с родными новостями семейного характера.

Напомним, что А.Багдасарян перешел 26 декабря прошлого года линию соприкосновения войск в направлении Агдамского района. Приговором, вынесенным Гянджинским судом по тяжким преступлениям, армянский диверсант Арсен Багдасарян был лишен свободы сроком на 15 лет. Приговор в отношении А.Багдасаряна вынесен по 12-ти статьям УК Азербайджанской Республики, из которых 5 - угроза национальной безопасности, 7 - попытка совершить преступление.