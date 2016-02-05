​Представители МККК посетили взятых армянами в заложники азербайджанцев

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Представители миссии Международного комитета Красного креста (МККК) навестили взятых армянами в заложники в Кельбаджарском районе азербайджанцев - Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ. Встреча состоялась 3 февраля.

В ходе нее Ш. Гулиев и Д. Аскеров смогли обменяться с родными новостями семейного характера.

Напомним, что Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были взяты армянами в заложники 29 июня 2014 года во время посещения ими могил родных в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана.