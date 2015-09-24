​Представители Красного креста навестили взятых армянами в заложники азербайджанцев

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Представители миссии Международного комитета красного креста (МККК) навестили взятых армянами в заложники в Кельбаджарском районе азербайджанцев - Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Представители Комитета провели мониторинг обращения с заложниками и условий их содержания, а также предоставили им возможность обмена информацией семейного характера.

Напомним, что Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров были взяты армянами в заложники 29 июня 2014 года во время посещения ими могил родных в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана. Находящийся с ними Гасан Гасанов был убит.