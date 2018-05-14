Представители Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном встретились со студентами БГУ

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Состоялась встреча Членов правления и сотрудников Секретариата Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном (Платформа мира) со студентами и преподавательским составом факультета журналистики Бакинского государственного университета.

Как сообщили Report в пресс-службе платформы, член правления Плафтормы мира, главный редактор газеты "Аналитика Юга России" Евгений Михайлов отметил необходимость поддержки миротворческих инициатив в урегулировании территориальных конфликтов на территории бывшего СССР, рассказал о бесконфликтном совместном проживании армян и азербайджанцев на территории Российской Федерации, выразил надежду на успешное продвижение переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Президент Международного фонда Евразия Пресс, Член правления Платформы мира Умуд Мирзаев отметил важную роль Российской Федерации в развитии Южнокавказского региона и урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Директор Центра истории Кавказа, Член Правления Платформы мира Ризван Гусейнов подчеркнул высокую роль Минской Группы ОБСЕ в переговорном процессе и рассказал о перспективах развития региона в случае урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Координатор Секретариата Платформы мира Диляра Эфендиева рассказала о деятельности Платформы мира, обозначила роль СМИ в современных процессах, в том числе, повышении профессионализма и ответственности в освещении чувствительных событий, каковыми являются территориальные конфликты и процессы восстановления доверия между народами.

Далее состоялся обмен мнениями. Студенты в своих выступлениях рассказали о своем видении урегулирования конфликта, планах на будущее, выразили желание к сотрудничеству с Гражданской платформой мира между Арменией и Азербайджаном.