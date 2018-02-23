Представители азербайджанской молодежи провели в Вильнюсе флешмоб, посвященный Ходжалинскому геноциду

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ При поддержке посольства Литвы в Азербайджане активисты Азербайджанской молодежной организации провели в центре Вильнюсе на берегу реки Нерис флешмоб, посвященный Ходжалинскому геноциду.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Акция была санкционирована мэрией Вильнюса и состоялась в наиболее многолюдной части Вильнюса перед городской мэрией. На площади 100 кв.м. молодые активисты зажгли свыше 2000 свечей, выведя на земле слово #KHOJALY. Свечи горели всю ночь.

Наряду с азербайджанцами, обучающимися в Вильнюсе и Каунасе, в акции приняли участие и представители литовской молодежи.

До этого посольство Азербайджана и Центр крови совместно организовали акцию сдачи крови в память о жертвах Ходжалинского геноцида. В акции сдачи крови приняли участие дипломаты, студенты, представители диаспоры и литовской молодежи.