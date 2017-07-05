Представители Азербайджанского молодежного объединения "Гейдар" направили письменное обращение в ООН и ОБСЕ

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанского молодёжного объединения "Гейдар" Республики Казахстан направили письменное обращение в ООН и ОБСЕ в связи с последними событиями (04.07.2017) в районе Физули, в результате которых были жестоко убиты и ранены мирные жители Азербайджана.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что гражданка Азербайджана Гулиева Сахиба Идрис гызы 1967 года рождения, Гулиева Захра Эльнур гызы 2015 года рождения были жестоко убиты армянскими вооруженными силами. Более того, гражданка Азербайджана Гулиева Сарфиназ Илтифат гызы 1965 года рождения тяжело ранена и сейчас находится в реанимации.

Ситуация, которая произошла на данной территории Азербайджана, вызвала волну недовольства и тревоги среди азербайджанцев и международного сообщества в целом. Кроме того, представители азербайджанской диаспоры в Казахстане также выступили по этому поводу и выразили чрезвычайную озабоченность, сообщив, что это терроризм в отношении человечества.

"Просим вас принять соответствующие меры наказания в отношении Армении", - говорится в обращении.