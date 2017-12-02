Представители Аппарата омбудсмена отправились на линию фронта

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Согласно совместному плану министерства обороны и уполномоченного по правам человека, представители Аппарата омбудсмена побывали в воинских частях, расположенных в прифронтовой зоне.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, представители Аппарата омбудсмена Фазаиль Гасанов и Вугар Гейдаров ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих, изучили положение защиты прав человека в воинских частях и ответили на вопросы личного состава.

Сотрудники Аппарата осмотрев солдатские казармы, столовые, медицинские пункты, бытовые и другие административные помещения, положительно оценили качество пищи и лечения, условия, созданные для проведения досуга и работу, проводимую с личным составом в области патриотизма и обучения.