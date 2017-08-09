Представитель ЮНИСЕФ: Ни один ребенок не должен стать жертвой войны

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ "Ни один ребенок, вне зависимости от места проживания, не должен стать жертвой войны".

Об этом в заявлении Report сказал представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Эдвард Карвардин, комментируя убийство 4 июля армянами в физулинском селе Алханлы двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки.

По его словам, в конфликтах не должны погибать двухлетние мальчики и девочки, семьи не должны скорбить по такой утрате: "ООН призывает обе стороны отказаться от насилия и для решения конфликта прибегнуть к дипломатическим средствам. Что касается помощи ЮНИСЕФ пострадавшим в результате конфликта детям, наша организация проводит большую работу в пострадавших в результате боев районах. Мы работаем над программой, связанной с опасностью мин. В то же время работаем над усвоением "безопасных привычек", чтобы молодые люди знали, как вести себя во время боев. Апрельские события прошлого года показали, что многие раненые пострадали из-за того, что вышли из дома. Это поведение вполне понятно, но в то же время опасно".

Э.Карвардин также отметил о подготовке организацией психологической программы для лиц, страдающих от конфликтов.