Представитель ПА: Ходжалинский геноцид - одно из наиболее тяжких преступлений

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ “Мы постоянно информируем международную общественность о деяниях армян против Азербайджана. Азербайджан проводит работу в этом направлении”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель завотделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Арастун Мехдиев на проходящей в Милли Меджлисе церемонии презентации законопроекта "О предотвращении и наказании международных преступлений".

Он отметил, что Ходжалинский геноцид является одним из наиболее тяжких преступлений: “Азербайджанское государство ведет политическую работу, информационную войну. Данный вопрос не получил правовой оценки, и эта работа все еще сохраняет актуальность. Доведение до внимания мировой общественности деяний армян против Азербайджана, в том числе Ходжалинской трагедии - основная задача, стоящая перед каждым гражданином и госструктурой. Ходжалинский геноцид расценивается как наиболее тяжкое преступление против мира и человечества. Надо стараться вести борьбу в правовой плоскости, довести до мировой общественности нашу правду. В военной прокуратуре возбуждено уголовное дело в связи с этим, работа продолжается. Преступники известны и разыскиваются по линии Интерпола. Преступление совершено политическим руководством Армении, и они даже не скрывают этого”.

А. Мехдиев напомнил, что ряд государств признал Ходжалинский геноцид: “Это результат проводимой информационной войны. Мы достигли значительных успехов, однако практика показывает, что этого недостаточно для освобождения наших земель от оккупации”.