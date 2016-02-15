Представитель МККК: Надеемся, что в этом году будет прогресс в вопросе обмена информацией о без вести пропавших

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Идет сбор информации о возможных местах захоронений, свидетелях, биологических данных. В заявлении по итогам одной из встреч президентов Армении и Азербайджана отражено намерение об обмене информацией о без вести пропавших посредством МККК".

Как сообщает Report, об этом заявила глава делегации Международного комитета Красного креста (МККК) в Ереване Каролин Дуйез (Caroline Douilliez) в интервью армянским СМИ.

"Надеемся, что в этом году будет прогресс в данном направлении. Необходимо констатировать, что поиск мест захоронений и идентификация останков долгий процесс, и не все семьи получат ответ", - заявила К. Дуйез.

"Это гуманитарная проблема, ее нельзя политизировать, и стороны осознают это", - добавила она.