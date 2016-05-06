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    ​Представитель МИД Азербайджана: Бесчинства армян должны быть доведены до внимания международной общественности

    Хикмет Гаджиев: Мы будем организовывать такие визиты постоянно

    Тертер. 6 мая. REPORT.AZ/ "Подобные визиты постоянно организовываются в целях доведения до внимания международной общественности бесчинств, учиненных армянскими вооруженными формированиями в отношении гражданского населения Азербайджана".

    Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сказал журналистам глава пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев, комментируя визиты аккредитованных иностранных дипломатических представителей в Агдамский и Тертерский районы.

    По словам пресс-секретаря МИД, сегодня организован визит аккредитованных в Азербайджане иностранных дипломатических представителей в прифронтовую зону: "Они на месте ознакомились с ущербом, нанесенным местным жителям в результате обстрела армянами из артиллерийского орудия населенных пунктов Агдамского и Тертерского районов. Целью является доведение голоса справедливости до внимания международной общественности. Мы будем организовывать такие визиты постоянно". 

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