Председатель УМК: Армения не выполняет договоренности, достигнутые на встрече религиозных лидеров

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Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "Я сожалею, что проведенные встречи и достигнутые с армянскими религиозными лидерами результаты и договоренности полностью не осуществляются, не находят отражения в практических шагах армянской стороны".

Как сообщает Report, об этом председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал на встрече с известным писателем Франции Жераром Кардо.

Председатель УМК подробно проинформировал гостя о встречах, проведенных с армянскими религиозными лидерами с момента начала армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

А.Пашазаде выразил надежду на то что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, окажет помощь в справедливом решении конфликта мирным путем.