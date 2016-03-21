Председательство Германии в ОБСЕ и сопредседатели призвали стороны принять меры для избежания насилия на линии соприкосновения

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Председательство Германии в ОБСЕ и сопредседатели Минской группы ОБСЕ остаются приверженными урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенном сегодня совместном заявлении спецпредставителя председательства Германии в ОБСЕ Гернота Эрлера и сопредседателей МГ ОБСЕ.

Они призвали стороны конфликта принять меры для избежания насилия, в частности которое может затронуть гражданское население, проживающее вблизи от линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы.

Спецпредставитель и сопредседатели выразили поддержку заявлению личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, в котором он призвал четко соблюдать режим прекращения огня, особенно в дни праздника Новруз и Пасхи. "Мы призываем стороны создать для людей условия, чтобы справить эти праздники в мире",- говорится в заявлении.

Также сопредседатели выразили готовность продолжать работу со сторонами "касательно элементов урегулирования конфликта, мер по сокращению риска насилия и программ, способствующих контактам между людьми".