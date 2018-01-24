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    Председатель подкомитета ПАСЕ: Вероятно, обсуждения вокруг карабахского конфликта вновь будут начаты с апреля

    © Report

    Страсбург. 24 января. REPORT.AZ/ Обнародована причина приостановки обсуждений вокруг нагорно-карабахского конфликта в подкомитете Парламентской ассамблеи Совета Европы по конфликтам.

    Об этом западноевропейскому бюро Report заявил председатель Подкомитета ПАСЕ по конфликтам между странами Совета Европы Штефан Шеннак.

    "В переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках Подкомитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы временно возник перерыв. В ближайшие дни нагорно-карабахский конфликт не входит в повестку. Причиной этому тесное и активное занятие Подкомитетом приднестровским конфликтом. Интенсивные переговоры вокруг приднестровского конфликта ведутся 3 года, и у нас есть успехи в урегулировании этого конфликта. Наша цель довести нашу работу до конца. Пока другие конфликты не в повестке. Однако, вероятно, обсуждения вокруг карабахского конфликта вновь будут начаты с апреля", - отметил Шеннак.

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