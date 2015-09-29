​Председатель ОБСЕ решительно осудил последнюю эскалацию на линии соприкосновения

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич провел встречу с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Джеймсом Уорликом (США), Пьером Андриу (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджей Каспшиком в Нью-Йорке, говорится во вторник в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ, председатель был информирован о последней эскалацией на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск и о переговорном процессе, который ведется с официальными лицами Азербайджана и Армении.

Дачич решительно осудил последнюю эскалацию на линии соприкосновения, и призвал стороны показать максимальную сдержанность и работать в направлении деэскалации.

Председатель ОБСЕ выразил полную поддержку работе МГ ОБСЕ, а также призвал стороны к продвижению переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и реализации мер по укреплению доверия.