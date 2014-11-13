​Председатель ОБСЕ: Призываю президентов сделать все от них зависящее для предотвращения подобных инцидентов

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Призываю президентов сделать все от них зависящее для предотвращения подобных инцидентов и соблюдать режим прекращения огня".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ Дидье Бургхалтера по поводу инцидента на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск 12 ноября.

Действующий председатель выразил сожаление, что вспышки агрессии привели к беспрецедентному числу жертв в этом году. "Строгое соблюдение перемирия и усилий, которые были совершены прежде, являются важными для создания необходимого уровня доверия, которое позволит достичь решения конфликта", - говорится в заявлении.

Д.Бургхалтер, сославшись на вчерашнее заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, выразил свое удовлетворение интенсификацией контактов на высшем уровне, и призвал президентов Азербайджана и Армении продолжить диалог.