Председатель ОБСЕ: Необходимо восстановить доверие на пространстве организации

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Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) способна внести вклад в становление безопасности и сотрудничества на пространстве Европы. Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Австрии, председательствующей в ОБСЕ, Себастьян Курц, выступая на открытии министерской встречи ОБСЕ в Вене.

"В вопросе урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ за этот год были положительные подвижки, в частности организация демонстрировала поддержку населению этих стран, которое, как правило, страдает от конфликтов", - заявил дипломат.

По его словам, ОБСЕ, организуя встречи и реализуя полевые миссии, становится уникальной платформой.

По его словам, необходимо восстанавливать доверие на пространстве ОБСЕ. Кроме того, С. Курц отметил важность борьбы с радикализмом и терроризмом, который угрожает всем странам.