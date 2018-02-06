Председатель нижней палаты парламента Швейцарии: На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе необходим соответствующий контроль

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ "Любое силовое нарушение режима прекращения огня на линии соприкосновения должно быть должным образом рассмотрено и проанализировано".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель нижней палаты парламента Швейцарии Доминик де Буман на совместной пресс-конференции с председателем парламента Армении Ара Баблояном в Ереване.

Это, по словам Доминика де Бумана, необходимо для предоставления данных в соответствующие международные структуры с целью дальнейшего изучения и недопущения таких случаев.