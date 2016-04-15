Председатель Милли Меджлиса: Если бы вели войну с Арменией, то за неделю смогли бы намного продвинуться

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Если бы вели войну с Арменией, то за неделю смогли бы намного продвинуться.

Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

Он отметил, что Азербайджан является сторонником мира: "Поэтому Азербайджан первым объявил режим прекращения огня в одностороннем порядке. А сейчас ведутся мирные переговоры. В любом случае, мы готовы к войне, на это способны наше государство и армия".