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    Председатель Милли Меджлиса: Если бы вели войну с Арменией, то за неделю смогли бы намного продвинуться

    Азербайджан является сторонником мира

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Если бы вели войну с Арменией, то за неделю смогли бы намного продвинуться.

    Как сообщает Report, об этом на пленарном заседании парламента заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов.

    Он отметил, что Азербайджан является сторонником мира: "Поэтому Азербайджан первым объявил режим прекращения огня в одностороннем порядке. А сейчас ведутся мирные переговоры. В любом случае, мы готовы к войне, на это способны наше государство и армия". 

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