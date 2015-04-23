Председатель комитета: Если у армян есть документы, подтверждающие "геноцид", они должны предъявить их

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В Баку проходит конференция на тему "От вымышленного "геноцида армян 1915 года" до Ходжалинской трагедии: ложь и трагедии 100 лет" при организационной поддержке партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) и Института истории НАНА. Как сообщает Report, на мероприятии принимают участие заместитель исполнительного секретаря ПЕА Сиявуш Новрузов, председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, директор Института истории НАНА Ягуб Махмудов, члены правящей партии и депутаты.

В своем выступлении на конференции председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы отметил, что те, кто не извлекли из истории уроков, обязательно понесут наказание: "Ученые деятели Турции и Азербайджана провели немалую работу для того, чтобы разоблачить ложь армян. Турецкая сторона всегда заявляла о своей позиции в международном масштабе. Они всегда выступали с фактами и доказательствами. Я обращаюсь к армянам, если у них есть документы, подтверждающие "геноцид", пусть предъявят их. Однако мы пока не видели никаких документов".

М.Гурбанлы также отметил, что за годы независимости азербайджанские ученые провели большое количество исследований, связанных с совершенными армянами геноцидами: "Всем хорошо известно, что на самом деле геноцид совершали армяне. Их преступления уже разоблачаются. Мы знаем, что в западных кругах этот вопрос политизируется, а тема геноцида используется для оказания давления на Турцию. Надо вернуться не на 100, а на 25-30 лет назад, чтобы понять, кто на самом деле совершал геноцид. Армяне извращают историю и не хотят признавать правду".

Мероприятие продолжилось другими выступлениями по данной теме.