Председатель комитета: Если Армения не займет конструктивную позицию, Азербайджан будет вынужден силой восстановить территориальную целостность

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Иран и Азербайджан являются соседями, у наших народов одинаковая история и культура. Президенты обеих стран, учитывая эти реалии, придают большое значение развитию сотрудничества во всех отраслях.

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного комитета по делам с религиозными организациями, об этом заявил находящийся с визитом в Тебризе председатель Государственного комитета Мубариз Гурбанлы на встрече с губернатором иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаилом Джаббарзаде.

Он отметил, что построение тесных отношений служит интересам двух народов: "Политические процессы, происходящие в мире, сделали необходимым солидарность исламского мира. Близкие отношения азербайджанского и иранского народов способствуют развитию сотрудничества государств".

М.Гурбанлы сообщил, что в соответствии с планом мероприятий об объявлении 2016 года "Годом мультикультурализма" в Азербайджане согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в городе Тебриз открылась фотовыставка под названием "Азербайджан - жемчужина исламского мира" под девизом "Исламская солидарность в борьбе с радикализмом".

Затронув армяно-азербайджанский конфликт, председатель госкомитета проинформировал о последних событиях на линии фронта. Он отметил, что азербайджанская армия дала достойный отпор армянским оккупантам: "Азербайджан имеет сильную армию и готова в любой момент освободить свои земли из армянской оккупации. Однако, официальный Баку является сторонником мира и поэтому старается освободить оккупированные территории без кровопролития, мирным путем. Если Армения не займет конструктивную позицию, Азербайджан будет вынужден силой восстановить территориальную целостность".

Губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Исмаил Джаббарзаде напомнил о своем визите в Гянджу и отметил развитие Азербайджана. Он сказал, что в ближайшие месяцы в Тебризе планируется провести Дни Гянджи. Было также отмечено, что культурные отношения служат сближению народов и общему развитию.