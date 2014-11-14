Председатель Исполкома СНГ: Надеюсь, что инцидент на линии соприкосновения не повлечет каких-либо серьезных последствий

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев прокомментировал инцидент на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск 12 ноября.

Как заявил Report С. Лебедев, он с глубокой тревогой и обеспокоенность ю воспринимает любое обострение ситуации между двумя соседними государствами. "Также надеюсь, что это не повлечет каких-либо серьезных последствий, а конфликт будет решен на политическом уровне", - добавил он.

Председатель Исполнительного комитета СНГ также выразил надежду, что между сторонами восстановится диалог, который дал большие надежды в последние месяцы. "Мы с большой радостью в СНГ наблюдали эти трехсторонние встречи в Сочи и в Париже. Я очень надеюсь, что этот диалог будет продолжен".

Говоря о том, какие шаги СНГ может предпринять для содействия диалога сторон конфликта, С. Лебедев заявил, что эти усилия постоянно присутствуют: "Я участник многих встреч в рамках СНГ на высоком уровне, встреч президентов, и хочу открыто сказать, что все до единого президенты стран СНГ выражают надежду на разрешение этого конфликта в интересах народов Азербайджана и Армении, и эти общие усилия, наряду с усилиями МГ ОБСЕ, должны привести к результату. Я очень на это надеюсь".

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.