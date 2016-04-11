Председатель Госагентства Грузии: Очень жаль, что соседей мы не выбирали

Тбилиси. 11 апреля. REPORT.AZ/ "20 Января является доблестной историей азербайджанского, а 9 Апреля - грузинского народов. Мы завоевали независимость ценою крови шехидов. Теперь Азербайджан и Грузия являются независимыми государствами, которые с уверенностью шагают по пути демократического развития. Однако очень жаль, что у нас есть и серьезные проблемы. Нарушена территориальная целостность обеих государств, оккупировано 20% нашей территории. Люди были вынуждены покинуть родные очаги. В последние дни на оккупированных территориях Азербайджана вновь был нарушен режим прекращения огня, имеются многочисленные жертвы. Президент Азербайджана высказал собственную позицию по этому поводу как мудрый и прагматичный политик. Мы высоко ценим позицию президента Азербайджана, в то же время поддерживаем территориальную целостность Азербайджана".

Об этом в интервью Report заявил председатель Госагентства по вопросам религии Грузии Заза Вашакмадзе.

Председатель комитета заявил, что Грузия и Азербайджан завоевали имидж толерантных государств не только на Южном Кавказе, но и во всем мире: "В наших странах все обладают равными правами, вне зависимости от религии, языка и национальной принадлежности. Какой-либо дискриминации по отношению к ним нет. Однако очень жаль, что оккупированы территории именно этих двух государств. В эти дни мы переживаем некоторые проблемы".

По словам З.Вашакмадзе, военные операции на оккупированных территориях Азербайджана серьезно беспокоят также грузинское государство, правительство и общественность: "Мы не хотим, чтобы эта война приняла более широкий масштаб. Мы также стараемся добиться освобождения наших территорий путем мирного урегулирования процесса. Поэтому, обратившись к обеим сторонам, мы выразили готовность организовать в Тбилиси встречу сторон. Хотим, чтобы на Южном Кавказе царили безопасность, равенство, мир и процветание. Азербайджан - наш друг и стратегический партнер. Армения также является дружественной нам страной. Конфликт между соседями не принесет пользы никому. Мы должны постараться жить с соседями в условиях мира. Очень жаль, что соседей мы не выбирали".