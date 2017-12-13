Председатель агентства: Корни армянского плагиата тесно связаны с территориальными притязаниями

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "За целенаправленными попытками армян присвоить сегодня принадлежащие соседним государствам, особенно азербайджанцам, старинные памятники, фольклор, народную музыку, блюда, ковры, танцы, музыкальные инструменты однозначно стоят политические интересы".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Комитета по авторским правам на проходящей в Баку международной конференции на тему "Уважение к авторским правам и борьба с пиратством и конртафактностью в цифровом пространстве".

По его словам, речь идет о своеобразном пиратстве, с которым столкнулся Азербайджан – армянском хайском пиратстве, присвоении и подлоге. "Целенаправленные попытки армян присвоить сегодня принадлежащие соседним государствам, особенно азербайджанцам, старинные памятники, фольклор, народную музыку, блюда, ковры, танцы, музыкальные инструменты – вовсе не проявление межкультурной интеграции. За такими попытками стоят политические интересы. Целью является адаптировать под себя культурное и некультурное наследие Азербайджана, образцы фольклора, традиционные знания и создать ложное представление о своей "автохтонности" в регионе Южного Кавказа, наличии древних корней, собрать подложный "фактологический материал" "О великой хайской культуре" для реализации химеры о "Великой Армении" и создать ложное представление у международного сообщества.

Он отметил, что корни армянского плагиата тесно связаны с территориальными притязаниями, в сохранении по возможности у себя оккупированных азербайджанских земель и нацеливании на другие земли: "Эта тенденция очень опасна, явление, которое может создать проблемы в процветающем будущем международного сообщества. Нужно пресечь и пресекается армяно-хайская традиция и ее современные проявления по присвоению культурных традиций Азербайджана.

Нужно продолжать миссию по изобличению армяно-хайской фальсификации и выдумок, мифомании армянства на основе исторических фактов из старинных текстов, классических источников, научных доказательств и неопровержимых фактов. Агентство подготовило десятки книг и брошюр и раздало среди различных слоев специалистов и общества".