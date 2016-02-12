Предотвращена попытка нападения армянской диверсионно-разведывательной группы, убиты 7 диверсантов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На линии фронта предотвращена попытка нападения армянской диверсионно-разведывательной группы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации министерства, в ночь на 12 февраля диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении по различным направлениям попыталась напасть на азербайджанские позиции на линии соприкосновения войск.

После того, как подразделения ВС Азербайджана предварительно выявили приближение противника, предприняли превентивные меры и открыли шквальный огонь по противнику, оккупанты вынуждены были отступить.

По предварительным данным, были убиты 5-7 членов армянской диверсионной группы.

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана потерь не понесли, оперативная обстановка находится под полным контролем.