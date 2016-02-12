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    Предотвращена попытка нападения армянской диверсионно-разведывательной группы, убиты 7 диверсантов

    Подразделения Вооруженных сил Азербайджана потерь не понесли, оперативная обстановка находится под полным контролем

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На линии фронта предотвращена попытка нападения армянской диверсионно-разведывательной группы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    По информации министерства, в ночь на 12 февраля диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Армении по различным направлениям попыталась напасть на азербайджанские позиции на линии соприкосновения войск.

    После того, как подразделения ВС Азербайджана предварительно выявили приближение противника, предприняли превентивные меры и открыли шквальный огонь по противнику, оккупанты вынуждены были отступить.

    По предварительным данным, были убиты 5-7 членов армянской диверсионной группы.

    Подразделения Вооруженных сил Азербайджана потерь не понесли, оперативная обстановка находится под полным контролем.

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