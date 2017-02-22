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    Предотвращена очередная провокация вооруженных сил Армении - ВИДЕО

    Противник, понеся потери ранеными и убитыми, вынужден был отступить

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ 21 февраля с целью осуществления очередной провокации в Нагорном Карабахе разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении предприняла попытку нападения на позиции наших войск

    Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Постоянно отслеживающие противника подразделения Вооруженных сил Азербайджана заранее выявили деятельность диверсионной группы противника и нанесли по ней предупреждающий огневой удар. 

    Противник, понеся потери ранеными и убитыми, вынужден был отступить.

    Личный состав Вооруженных сил Азербайджана не понес потерь, и в настоящее время оперативная ситуация вдоль всей линии фронта полностью контролируется нашими подразделениями.

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