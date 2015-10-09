Предотвращена очередная провокация армян на международной выставке в Италии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ "Посольство Азербайджана в Италии заранее предприняло все необходимые шаги для предотвращения участия так называемого режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, на международной туристической выставке в итальянском городе Римини 8-10 октября в качестве отдельного стенда". Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана, комментируя информацию армянских СМИ об участии туристических компаний из Карабаха в рамках международной выставки "TTG Incontri-2015" в Римини.

"Армянская сторона, лишенная всяких возможностей, ограничилась лишь тем, что представила на выставке в рамках своего стенда лишь несколько брошюр, связанных с сепаратистским режимом на оккупированных территориях. В настоящее время посольство продолжает поддерживать контакты с компанией, организовавшей выставку, а также с МИД Италии с тем, чтобы пресечь подобные попытки Армении превратить подобную туристическую выставку в объект политической провокации", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что "подобные попытки Армении превратить международную туристическую выставку в объект политической провокации для пропаганды криминального режима, созданного на оккупированных территориях, и даже попытка представить эти территории, как территории Армении, свидетельствует о том, что участие официального Еревана в переговорах является лишь имитацией, истинной целью Армении является сохранение статус-кво, основанного на оккупации и агрессии, и аннексия оккупированных территорий, чтобы подобными действиями воспрепятствовать разрешению конфликта на основе переговоров".

Политолог Ильгар Велизаде считает, что новость о том, что на выставке в Италии Армения собирается экспонировать достопримечательности Нагорного Карабаха вызывает не только горькую ухмылку, но и раздражение, тем как настойчиво армяне занимаются присваиванием материального и нематериального достояния азербайджанского народа.

"В этой связи возникает вопрос к организаторам выставки "TTG Incontri-2015", которые прежде чем давать разрешение на демонстрацию тех или иных материалов или стендов должны хотя бы поинтересоваться об их истинной принадлежности. Правда, справедливости ради следует оговориться, что организаторам выставки, скорее всего и в голову не могло бы прийти, что экспонируемые объекты могут быть просто банально украдены или присвоены", - подчеркнул он.

Говоря об армянской "культурной политики", эксперт указал, что она судя по критической массе нарушений международных прав и норм, может и должна стать предметом самого серьезного разбирательства на уровне ЮНЕСКО, других международных организаций, в частности Всемирной туристической организации.

"Причем активными участниками таких обсуждений наряду с Азербайджаном могут стать Турция, Грузия, чье культурное наследие в разные годы также весьма активно "прикарманивалось" горе-соседями", - резюмировал эксперт.