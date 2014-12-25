Предложено объявить 2015 год в Азербайджане "Годом Карабаха"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Верховный меджлис Организации свободы Карабаха (ОСК) предложил объявить 2015 год "Годом Карабаха".

Об этом Report сообщили в организации. В информации выдвигается требование об освобождении территории Нагорного Карабаха: "Уже 25 лет со дня начала войны, а со времени объявления режима прекращения огня - 20 лет. Нельзя допустить, чтобы наши территории и впредь находились под оккупацией. ОСК обращается с этим предложением к властям и обществу. В 2015 году нужно добиться коренных изменений в решении карабахской проблемы. Для этого власти должны выполнить возложенные на них обязательства, приступить к военным операциям, выполнить исходящий из Конституции долг, обеспечить победу Азербайджана над врагом и освободить оккупированные территории.

Каждая общественная, политическая организация, каждый гражданин должны приложить все усилия для освобождения Карабаха. В этом правительству или обществу не должны мешать ни одно взятое международное обязательство, ни одно международное мероприятие, спортивное соревнование или другие мероприятия. Мы, как государство и нация, во имя Карабаха должны переступить через все".