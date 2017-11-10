Постпред России в ОБСЕ: Рассчитываем на результативность встреч сопредседателей с главами МИД Азербайджана и Армении

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ "Рассчитываем на результативность запланированных до конца года встреч сопредседателей с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении". Как сообщает Report, об этом заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании Постоянного совета организации в Вене 9 ноября.

"Состоявшаяся после длительного перерыва в Женеве 16 октября встреча президентов Азербайджана и Армении стала значимым результатом посреднических усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Важно, что по итогам саммита стороны условились интенсифицировать переговорный процесс. Надеемся, что констатированная по итогам встречи президентов в Женеве конструктивная атмосфера на переговорах будет сохранена", - заявил Лукашевич.

"Россия в координации с другими членами "тройки" стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одобренной Советом Безопасности ООН в качестве коллективного посредника, готова продолжать оказывать сторонам все необходимое содействие в выработке взаимоприемлемой консенсусной основы для разрешения нагорно-карабахской проблемы. Рассчитываем, что предстоящие контакты сопредседателей придадут дополнительный импульс мирному урегулированию этого застарелого конфликта", - отметил постпред России.