Председатель Совбеза ООН: В нагорно-карабахском урегулировании особого прогресса не видно

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В нагорно-карабахском урегулировании особого прогресса не видно. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН, председатель Совбеза ООН Владимир Ельченко.

Отметим, с 1 февраля Украина на месяц заняла кресло Председателя Совета Безопасности ООН.

По словам Ельченко, Украина в рамках председательства в Совбезе намерена провести министерскую встречу по конфликтам в Европе 21 февраля.

Он отметил, что как ни удивительно, в целом тема безопасности в Европе и конфликтов, и роли и участия ООН в их урегулировании не рассматривалась уже много лет: "В последний раз это было связано больше с ситуацией на Балканах в самый разгар после югославского кризиса. Это было где-то в начале 90-х, в середине 90-х годов".

"Если посмотреть на Европу в целом, есть целый ряд замороженных конфликтов. В части из них – это Грузия и отдельно Абхазия – в 90-е годы были представительства ООН или миссии ООН, но сейчас они уже не работают, сейчас этим занимается больше ОБСЕ, либо вообще никто не занимается. Есть замороженный конфликт – Приднестровье, где ничего не движется, не происходит уже много лет. Есть конфликт в Нагорном Карабахе, которым занимается Минская группа через ОБСЕ, но там тоже особого прогресса не видно. Ну, и, наконец, есть Донбасс", - заявил В. Ельченко.